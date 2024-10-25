Глава швейцарской лиги заявил, что получил «гневное» письмо от КХЛ по ситуации с Криштофом

Глава Швейцарской национальной лиги Дэни Воше рассказал, что получил письмо от президента Континентальной хоккейной лиги Алексея Морозова с требованием аннулировать контракт Михала Криштофа с клубом «Лангнау» до конца сезона-2024/2025. Напомним, у хоккеиста действует соглашение с ХК «Сочи».

«Мы получили гневное письмо от президента КХЛ Алексея Морозова. Они требуют, чтобы мы аннулировали контракт Криштофа. Почему мы должны это делать? Его трансфер одобрила Международная федерация хоккея (ИИХФ). Для нас процедура была проведена по регламенту.

Если руководители КХЛ недовольны, пусть обращаются к Федерации хоккея России, которая является членом ИИХФ. Для нас этот вопрос закрыт», — приводит слова Воше Le Matin.