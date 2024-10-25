Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак — СКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Глава швейцарской лиги заявил, что получил «гневное» письмо от КХЛ по ситуации с Криштофом

Глава швейцарской лиги заявил, что получил «гневное» письмо от КХЛ по ситуации с Криштофом
Комментарии

Глава Швейцарской национальной лиги Дэни Воше рассказал, что получил письмо от президента Континентальной хоккейной лиги Алексея Морозова с требованием аннулировать контракт Михала Криштофа с клубом «Лангнау» до конца сезона-2024/2025. Напомним, у хоккеиста действует соглашение с ХК «Сочи».

«Мы получили гневное письмо от президента КХЛ Алексея Морозова. Они требуют, чтобы мы аннулировали контракт Криштофа. Почему мы должны это делать? Его трансфер одобрила Международная федерация хоккея (ИИХФ). Для нас процедура была проведена по регламенту.

Если руководители КХЛ недовольны, пусть обращаются к Федерации хоккея России, которая является членом ИИХФ. Для нас этот вопрос закрыт», — приводит слова Воше Le Matin.

Материалы по теме
«Русские могут жаловаться фонарному столбу». Что говорят словаки о побеге Криштофа из КХЛ
«Русские могут жаловаться фонарному столбу». Что говорят словаки о побеге Криштофа из КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android