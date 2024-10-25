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«Для Звягина это жёсткий стресс». Рябыкин — о неудачных матчах «Авангарда»

«Для Звягина это жёсткий стресс». Рябыкин — о неудачных матчах «Авангарда»
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Бывший главный тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин высказался о нестабильной игре омского клуба в нынешнем сезоне КХЛ.

— Команда находится в психологической ловушке. Последний матч с «Трактором» — показательный. Хорошо начали, не забили свои голы, пропустили, сникли — и получите очередное поражение. «Трактор» сыграл на раскованности. Быстро выходил из обороны в атаку, ловил соперника, который прижат давлением, на каждой ошибке. Тем более что кадровый потенциал у «Трактора» очень серьёзный.

— Главный тренер, похоже, в шоке — на пресс-конференциях на него тяжело смотреть и тяжело его слушать...
— Это жёсткий стресс. В каждом матче есть позитивные моменты — но результат всё равно отрицательный. Ощущение замкнутого круга, — приводит слова Рябыкина Russia-Hockey.

«Авангард» с 13 очками после 18 матчей располагается на 10-м месте в турнирной таблице Восточной конференции.

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