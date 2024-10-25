Сергея Бобровского признали первой звездой дня в НХЛ

Российский вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский стал первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге, сообщает пресс-служба НХЛ. Бобровский быстрее всех одержал 400 побед в истории Национальной хоккейной лиги. Для этого россиянину понадобилось 707 матчей.

Второй звездой дня признан канадский форвард «Сент-Луис Блюз» Дилан Холлоуэй, забросивший две шайбы в гостевой встрече с «Торонто Мэйпл Лифс» (5:1). Третьей звездой стал швейцарский форвард «Виннипег Джетс» Нино Нидеррайтер, оформивший дубль в гостевом матче с «Сиэтл Кракен» (4:3 ОТ).

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