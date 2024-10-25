Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак — СКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сергея Бобровского признали первой звездой дня в НХЛ

Сергея Бобровского признали первой звездой дня в НХЛ
Комментарии

Российский вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский стал первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге, сообщает пресс-служба НХЛ. Бобровский быстрее всех одержал 400 побед в истории Национальной хоккейной лиги. Для этого россиянину понадобилось 707 матчей.

Второй звездой дня признан канадский форвард «Сент-Луис Блюз» Дилан Холлоуэй, забросивший две шайбы в гостевой встрече с «Торонто Мэйпл Лифс» (5:1). Третьей звездой стал швейцарский форвард «Виннипег Джетс» Нино Нидеррайтер, оформивший дубль в гостевом матче с «Сиэтл Кракен» (4:3 ОТ).

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Материалы по теме
Видео
Сергея Бобровского поздравили с историческим рекордом НХЛ в раздевалке «Флориды»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android