Евгений Кузнецов ответил на вопрос, из-за чего сумел быстро восстановиться от травмы

Нападающий СКА Евгений Кузнецов ответил, из-за чего сумел быстро восстановиться от травмы. Напомним, изначально главный тренер армейского клуба Роман Ротенберг заявил, что форвард выбыл на два месяца, однако игрок провёл первый матч после травмы спустя полторы недели.

«Когда получаешь травму, смотреть хоккей не могу. Поэтому старался как можно скорее выйти играть», — приводит слова Кузнецова ТАСС.

Напомним, в текущем сезоне Евгений Кузнецов провёл 15 матчей за СКА, в которых набрал 15 очков — забросил четыре шайбы и отдал 11 результативных передач.

В следующей игре СКА встретится со «Спартаком» сегодня, 25 октября.