Николай Прохоркин вернулся в «Авангард»

«Авангард» подписал контракт до конца сезона с нападающим Николаем Прохоркиным. Об этом сообщает пресс-служба омского клуба.

Напомним, Прохоркин пополнил состав «Авангарда» по ходу прошлого сезона, перейдя из новосибирской «Сибири». В 26 встречах регулярки за «Авангард» форвард записал на свой счёт 19 (10+9) очков. В розыгрыше Кубка Гагарина — 2024 30-летний Прохоркин набрал 5 (2+3) очков. Всего в КХЛ на счету 30-летнего Прохоркина 583 матча и 331 (155+176) набранное очко.

Сообщается, что в «Авангарде» Прохоркин будет играть под 74-м номером.

«Авангард» с 13 очками после 18 матчей располагается на 10-м месте в турнирной таблице Восточной конференции.