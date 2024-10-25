Канарейкин: в игре «Спартака» есть прогресс, Голдобин радует

Бывший главный тренер «Спартака» Фёдор Канарейкин оценил игру красно-белых в сезоне и отметил выступление нападающего Николая Голдобина.

«В игре «Спартака» есть прогресс. Голдобин радует, хотя раньше мы его критиковали. Но сейчас его игра улучшается. В атаке «Спартак» прибавил, защитники тоже стали действовать получше. И «Спартаку» удаются выезды, надо отдать должное.

Поражение в дерби с «Динамо» — нелепая случайность? Не знаю. «Спартак» был неконкурентоспособен в той игре, и вообще он был не похож на себя. Спартаковцы проиграли всю борьбу, в целом игра не задалась, — приводит слова Канарейкина Metaratings.