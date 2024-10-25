Задоров провёл жёсткий силовой на Дадонове во встрече «Бостон» — «Даллас»

«Бостон Брюинз» на своём льду уступил «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2.

Российский защитник «Брюинз» Никита Задоров в одном из игровых моментов жёстко встретил нападающего «звёзд» Евгения Дадонова, проведя силовой приём в зоне защиты «Бостона».

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«Брюинз» потерпел третье поражение подряд в текущем сезоне. «Бостон» занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе семь очков после восьми встреч. «Даллас» с 12 очками располагается на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции.