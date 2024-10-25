Задоров провёл жёсткий силовой на Дадонове во встрече «Бостон» — «Даллас»
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«Бостон Брюинз» на своём льду уступил «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
25 октября 2024, пятница. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
2 : 5
Даллас Старз
Даллас
1:0 Пастрняк (Пойтрас) – 11:57 1:1 Дюшейн (Сегин, Харли) – 16:20 1:2 Робертсон (Бенн, Хейсканен) – 20:31 (pp) 1:3 Стэнковен (Дюшейн, Марчмент) – 24:57 (pp) 1:4 Сегин (Марчмент, Дюшейн) – 28:59 (pp) 2:4 Бразо (Фредерик, Гики) – 30:41 (pp) 2:5 Хинц (Сегин) – 57:58
Российский защитник «Брюинз» Никита Задоров в одном из игровых моментов жёстко встретил нападающего «звёзд» Евгения Дадонова, проведя силовой приём в зоне защиты «Бостона».
«Брюинз» потерпел третье поражение подряд в текущем сезоне. «Бостон» занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе семь очков после восьми встреч. «Даллас» с 12 очками располагается на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции.
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