«Каждое лето он передаёт свой уникальный опыт СКА». Ротенберг о рекорде Бобровского в НХЛ

Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о рекорде российского голкипера «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского в НХЛ. Напомним, Бобровский быстрее всех одержал 400 побед в истории Национальной хоккейной лиги. Для этого россиянину понадобилось 707 матчей.

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 3:1. В этой игре Бобровский отразил 24 из 25 бросков (96%).

В следующем матче «Флорида» сыграет в гостях с «Нью-Йорк Айлендерс» 27 октября.