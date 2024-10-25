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Нападающий «Торпедо» Абрамов рассказал про адаптацию в КХЛ после игр за океаном

Нападающий «Торпедо» Абрамов рассказал про адаптацию в КХЛ после игр за океаном
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Нападающий «Торпедо» Михаил Абрамов подвёл итог матча с «Салаватом Юлаевым» (4:5) и рассказал про адаптацию в КХЛ после игр за океаном.

— Было небольшое удаление в конце, в которое мы пропустили. Но в целом играли неплохо, я считаю, сравняли. Был достойный матч.

— Недавно вернулись из Северной Америки, как вам перестройка на КХЛ, на другую лигу? Какие эмоции?
— Эмоции положительные. Заняла не много времени у меня адаптация. Влился хорошо, пацаны приняли хорошо, всё в целом нравится, — приводит слова Абрамова «Молодёжная газета».

В прошлом сезоне форвард провёл 59 матчей регулярного сезона за «Спрингфилд Тандербёрдс» в АХЛ, набрав 36 очков (14+22). В целом уроженец Москвы набрал 88 (32+56) очков в 180 матчах регулярного сезона АХЛ.

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