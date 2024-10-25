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19:30 Мск
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Форвард СКА Евгений Кузнецов рассказал, как относится к разгромным победам

Форвард СКА Евгений Кузнецов рассказал, как относится к разгромным победам
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Нападающий СКА Евгений Кузнецов рассказал о своём отношении к разгромным победам. Напомним, в последних двух матчах армейцы выиграли у «Витязя» со счётом 8:1 и у «Куньлунь Ред Стар» (8:0).

— Принижают ли такие результаты уровень профессиональных лиг?
— Ни в коем случае. Команды играли довольно-таки неплохо. Всё же мы использовали свои моменты, и когда одна, вторая, третья шайбы залетают, то руки опускаются. Ребята в тех командах бились, старались, но, к сожалению, иногда в хоккее так бывает, что не получается. По мне — лучше выигрывать в одну шайбу, — приводит слова Кузнецова ТАСС.

Напомним, в текущем сезоне Евгений Кузнецов провёл 15 матчей за СКА, в которых набрал 15 очков — забросил четыре шайбы и отдал 11 результативных передач.

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