Крикунов — о борьбе на Востоке: смотрю, «Металлург» проснулся, перестал праздновать

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов прокомментировал результаты уральских команд в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги.

«Трактор» уже в прошлом сезоне был хорошей командой. Они не случайно дошли так далеко в плей-офф КХЛ. Там состав был хороший, думаю, за период отпуска они ещё усилились. Смотрю, там «Металлург» проснулся, перестал праздновать. Подтягивается и «Автомобилист» наверх. Думаю, что там вся борьба ещё впереди», — приводит слова Крикунова Vprognoze.

«Трактор» под руководством Бенуа Гру занимает первое место в Восточной конференции. В активе команды 30 очков после 19 матчей.