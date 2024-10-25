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Сын главного тренера «Барыса» назначен на должность в системе казахстанского клуба

Сын главного тренера «Барыса» назначен на должность в системе казахстанского клуба
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Сын Галыма Мамбеталиева Руслан назначен директором ДЮСШ «Барыс». Об этом сообщил генеральный директор казахстанского клуба Нурлан Оразбаев.

«Вместо Талгата Булатовича Китарова, мастера спорта международного класса, в прошлом члена сборной Казахстана по боксу, к работе приступил Руслан Мамбеталиев. Почему выбор пал на него? В первую очередь, он сам играл на профессиональном уровне, а после завершения карьеры на протяжении десяти лет работал в качестве детского тренера. Нам нужен специалист, имеющий опыт руководства и управления именно хоккейной школой. В Астане он соорганизовал частную хоккейную школу «Бригантина», далее Руслана Галымовича пригласили в Алма-Ату, где он работал руководителем частной школы «Алма-Ата». Это большой опыт и сложная работа, организовать частную хоккейную школу», — приводит слова Оразбаева Шайба.kz.

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