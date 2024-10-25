«Он не отрывается от своих истоков». Третьяк — о Сергее Бобровском

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк высказался об игре российского голкипера «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского. Напомним, голкипер быстрее всех одержал 400 побед в истории Национальной хоккейной лиги. Для этого россиянину понадобилось 707 матчей.

«Это гордость для нас, он действительно прекрасный вратарь, никогда не отказывался от игры за нашу сборную. Показывает высокий класс российского хоккея в НХЛ. Когда он приезжает в Россию, бывает у себя дома, встречается с ребятами, это очень важно. Он не отрывается от своих истоков, очень порядочный человек.

Мне импонирует его игра, я всегда привожу его в пример, он всё время ищет шайбу. Сейчас многие вратари играют за счёт своих габаритов, садятся. Не всегда видно, как вратарь играет, как он словно живёт в воротах. За Бобровским же интересно наблюдать, как он действует», — приводит слова Третьяка ТАСС.