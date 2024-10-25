Чешский нападающий «Колорадо» установил уникальное достижение в НХЛ
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В Солт-Лейк-Сити (США) на стадионе «Дельта-центр» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Юта» и «Колорадо Эвеланш». «Эвеланш» обыграли соперника со счётом 5:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
25 октября 2024, пятница. 04:00 МСК
Юта
Солт-Лейк-Сити
Окончен
1 : 5
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Колтон (Рантанен, Миттельштадт) – 09:54 (pp) 0:2 Макар (Рантанен, Коваленко) – 18:20 0:3 Миттельштадт (Малински, Коваленко) – 34:25 0:4 Иван (Маккиннон, Миттельштадт) – 37:33 (pp) 1:4 Круз (Маччелли, Коул) – 55:28 1:5 Кивиранта – 56:07
Чешский нападающий «лавин» Иван Иван забросил дебютную шайбу в Национальной хоккейной лиге и установил уникальное достижение в НХЛ. Он стал первым игроком с абсолютно одинаковыми именем и фамилией, кто забил гол в лиге.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Минувший сезон 22-летний форвард провёл в «Колорадо Иглз», выступающем в АХЛ. В 70 матчах суммарно в регулярном чемпионате и плей-офф чех набрал 32 (13+19) очка.
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