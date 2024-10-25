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«Дайте работать хорошему тренеру». Фастовский — об Илье Воробьёве в ЦСКА

«Дайте работать хорошему тренеру». Фастовский — об Илье Воробьёве в ЦСКА
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Бывший генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский высказался об игре ЦСКА под руководством Ильи Воробьёва в нынешнем сезоне.

«Кто приехал — они не молодые, они уже в самом соку. Невозможно собрать новую команду моментально, за месяц предсезонки и месяц чемпионата. Это планомерная работа, которая не может давать результат сразу. Такое ощущение, что мы все начитались «По щучьему веленью» в детстве и это теперь на нас давит. Дайте работать хорошему тренеру», — приводит слова Фастовского сайт КХЛ.

ЦСКА с 23 баллами в активе располагается на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.

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