«Дайте работать хорошему тренеру». Фастовский — об Илье Воробьёве в ЦСКА

Бывший генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский высказался об игре ЦСКА под руководством Ильи Воробьёва в нынешнем сезоне.

«Кто приехал — они не молодые, они уже в самом соку. Невозможно собрать новую команду моментально, за месяц предсезонки и месяц чемпионата. Это планомерная работа, которая не может давать результат сразу. Такое ощущение, что мы все начитались «По щучьему веленью» в детстве и это теперь на нас давит. Дайте работать хорошему тренеру», — приводит слова Фастовского сайт КХЛ.

ЦСКА с 23 баллами в активе располагается на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.