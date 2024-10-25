«Ак Барс» — «Адмирал»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 19:00 мск

Сегодня, 25 октября, в Казани пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Ак Барс» примет на своём льду дальневосточный «Адмирал». Встреча на стадионе «Татнефть-Арена» начнётся в 19:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 25 октября 2024, пятница. 19:00 МСК Ак Барс Казань Не начался Адмирал Владивосток Кто победит в основное время? П1 X П2

Казанский клуб находится на восьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 18 очков после 15 матчей.

«Адмирал» с 19 очками после 17 встреч располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Востока. Дальневосточный клуб в последних играх одержал две победы подряд.

Для команд это первая встреча в рамках нынешней регулярки.