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Ак Барс — Адмирал: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 19:00 мск

«Ак Барс» — «Адмирал»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 19:00 мск
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Сегодня, 25 октября, в Казани пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Ак Барс» примет на своём льду дальневосточный «Адмирал». Встреча на стадионе «Татнефть-Арена» начнётся в 19:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 октября 2024, пятница. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Адмирал
Владивосток
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Казанский клуб находится на восьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 18 очков после 15 матчей.

«Адмирал» с 19 очками после 17 встреч располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Востока. Дальневосточный клуб в последних играх одержал две победы подряд.

Для команд это первая встреча в рамках нынешней регулярки.

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