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Локомотив — Амур: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 19:00 мск

«Локомотив» — «Амур»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 19:00 мск
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Сегодня, 25 октября, в Ярославле пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» примет на своём льду хабаровский «Амур». Игра на стадионе «Арена-2000» начнётся в 19:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 октября 2024, пятница. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Амур
Хабаровск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ярославский клуб после 19 сыгранных матчей имеет в своём активе 32 очка. Подопечные Игоря Никитина занимают первое место в турнирной таблице Западной конференции. Железнодорожники в последних играх одержали три победы подряд.

«Амур» с 12 очками в активе занимает предпоследнее, 11-е место в таблице Востока.

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