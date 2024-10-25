«Локомотив» — «Амур»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 19:00 мск

Сегодня, 25 октября, в Ярославле пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» примет на своём льду хабаровский «Амур». Игра на стадионе «Арена-2000» начнётся в 19:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 25 октября 2024, пятница. 19:00 МСК Локомотив Ярославль Не начался Амур Хабаровск Кто победит в основное время? П1 X П2

Ярославский клуб после 19 сыгранных матчей имеет в своём активе 32 очка. Подопечные Игоря Никитина занимают первое место в турнирной таблице Западной конференции. Железнодорожники в последних играх одержали три победы подряд.

«Амур» с 12 очками в активе занимает предпоследнее, 11-е место в таблице Востока.