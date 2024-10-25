«Локомотив» — «Амур»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 19:00 мск
Сегодня, 25 октября, в Ярославле пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» примет на своём льду хабаровский «Амур». Игра на стадионе «Арена-2000» начнётся в 19:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Ярославский клуб после 19 сыгранных матчей имеет в своём активе 32 очка. Подопечные Игоря Никитина занимают первое место в турнирной таблице Западной конференции. Железнодорожники в последних играх одержали три победы подряд.
«Амур» с 12 очками в активе занимает предпоследнее, 11-е место в таблице Востока.
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