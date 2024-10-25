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Плющев оценил слова главы швейцарской лиги о письме от КХЛ по поводу ситуации с Криштофом

Плющев оценил слова главы швейцарской лиги о письме от КХЛ по поводу ситуации с Криштофом
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал слова главы Швейцарской национальной лиги Дэни Воше, который заявил, что получил письмо от президента Континентальной хоккейной лиги Алексея Морозова с требованием аннулировать контракт Михала Криштофа с клубом «Лангнау». Напомним, у хоккеиста действует соглашение с ХК «Сочи».

«Уже говорил, что был открыт ящик Пандоры всей этой историей с побегом Криштофа. Уже во многих клубах складывается напряжённая обстановка с легионерами, а как ситуация будет развиваться дальше, я судить не берусь.

От швейцарцев КХЛ получила, мягко говоря, не самый приятный ответ. Всё это лишний раз говорит о том, что до принятия популистских решений надо несколько раз подумать и всё взвесить. А теперь ещё и нарушаются отношения с конкретной лигой. Хотя предъявлять ей претензии КХЛ не могла — ИИХФ же зарегистрировала переход. Да и в целом это не самая приятная переписка бьёт по репутации лиги», — приводит слова Плющева «ВсёПроСпорт».

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