Рыбин: у «Рейнджерс» вся команда будто растворяется в плей-офф, Панарина выключают из игры

Бывший нападающий клубов КХЛ Максим Рыбин оценил игру «Нью-Йорк Рейнджерс» в плей-офф и отдельно российского нападающего «синерубашечников» Артемия Панарина.

«Последние сезоны «Рейнджерс» реально неплохо играют. Но, как только заходят в плей-офф, такое ощущение, что вся команда растворяется. Это мне немного непонятно. Пройти так мощно чемпионат, чтобы в первом или – потолок – во втором раунде закончить сезон. Сейчас они солидно и достойно играют.

Что касается критики игры Панарина в постсезоне, сложно сказать, с чем это связано. Он – лидер команды. Соответственно, к нему более пристальное внимание со стороны соперников. В НХЛ каждого игрока выписывают. Возможно, используя определённые слабости, защитники выключают Артемия из игры», — цитирует Рыбина «Советский спорт».

Артемий Панарин в семи матчах нынешнего сезона НХЛ записал на свой счёт 13 (6+7) очков.