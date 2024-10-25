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Роман Ротенберг поздравил Разина с днём рождения, отправив официальное письмо

Роман Ротенберг поздравил Разина с днём рождения, отправив официальное письмо
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Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), наставник СКА Роман Ротенберг поздравил главного тренера «Металлурга» Андрея Разина с днём рождения, отправив официальное письмо.

Фото: Телеграм-канал Андрея Разина

«Не могу не выставить! Гордость переполняет!» — написал Разин, приложив смеющийся смайлик.

Напомним, 23 октября Андрею Разину исполнился 51 год. В минувшем сезоне вместе с «Металлургом» Разин завоевал Кубок Гагарина, ставший третьим в истории клуба. Для главного тренера этот Кубок Гагарина стал первым в карьере, ранее у него не получалось зайти дальше первого раунда плей-офф. До этого Разин работал в «Северстали», «Адмирале», «Югре» и «Автомобилисте».

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