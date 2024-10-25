Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак — СКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий «Айлендерс» Дюклер пропустит больше месяца в НХЛ из-за травмы

Нападающий «Айлендерс» Дюклер пропустит больше месяца в НХЛ из-за травмы
Комментарии

Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Энтони Дюклер выбыл из игры на 4-6 недель из-за травмы нижней части тела. Об этом сообщает клуб на своём официальном сайте.

НХЛ — регулярный чемпионат
20 октября 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 3
Б
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Хорват (Барзал, Добсон) – 14:32 (pp)     2:0 Палмьери (Добсон, Цыплаков) – 16:58     2:1 Кофилд (Мэтисон, Слафковски) – 19:56 (pp)     2:2 Майлу (Эванс, Андерсон) – 20:59     3:2 Ли (Пажо, Пелеч) – 55:24     3:3 Кофилд (Слафковски, Судзуки) – 57:50     4:3 Добсон – 65:00    

Известно, что Дюклер получил травму в третьем периоде матча с «Монреаль Канадиенс», в котором «Айлендерс» одержали победу в буллитной серии (4:3).

В этом сезоне Энтони набрал три очка в пяти матча команды. Он забросил две шайбы и сделал одну голевую передачу.

«Айлендерс» занимает 14-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции. В шести играх они набрали шесть очков, «Монреаль» там же на 15-м месте.

Следующий матч «Айлендерс» состоится 26 октября 2:00 мск с «Нью-Джерси Дэвилз».

Материалы по теме
Видео
«Детройт» обыграл «Айлендерс» с победным ассистом Владимира Тарасенко
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android