Нападающий «Айлендерс» Дюклер пропустит больше месяца в НХЛ из-за травмы

Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Энтони Дюклер выбыл из игры на 4-6 недель из-за травмы нижней части тела. Об этом сообщает клуб на своём официальном сайте.

Известно, что Дюклер получил травму в третьем периоде матча с «Монреаль Канадиенс», в котором «Айлендерс» одержали победу в буллитной серии (4:3).

В этом сезоне Энтони набрал три очка в пяти матча команды. Он забросил две шайбы и сделал одну голевую передачу.

«Айлендерс» занимает 14-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции. В шести играх они набрали шесть очков, «Монреаль» там же на 15-м месте.

Следующий матч «Айлендерс» состоится 26 октября 2:00 мск с «Нью-Джерси Дэвилз».