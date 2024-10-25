Нападающий «Айлендерс» Дюклер пропустит больше месяца в НХЛ из-за травмы
Поделиться
Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Энтони Дюклер выбыл из игры на 4-6 недель из-за травмы нижней части тела. Об этом сообщает клуб на своём официальном сайте.
НХЛ — регулярный чемпионат
20 октября 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 3
Б
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Хорват (Барзал, Добсон) – 14:32 (pp) 2:0 Палмьери (Добсон, Цыплаков) – 16:58 2:1 Кофилд (Мэтисон, Слафковски) – 19:56 (pp) 2:2 Майлу (Эванс, Андерсон) – 20:59 3:2 Ли (Пажо, Пелеч) – 55:24 3:3 Кофилд (Слафковски, Судзуки) – 57:50 4:3 Добсон – 65:00
Известно, что Дюклер получил травму в третьем периоде матча с «Монреаль Канадиенс», в котором «Айлендерс» одержали победу в буллитной серии (4:3).
В этом сезоне Энтони набрал три очка в пяти матча команды. Он забросил две шайбы и сделал одну голевую передачу.
«Айлендерс» занимает 14-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции. В шести играх они набрали шесть очков, «Монреаль» там же на 15-м месте.
Следующий матч «Айлендерс» состоится 26 октября 2:00 мск с «Нью-Джерси Дэвилз».
Комментарии
- 25 октября 2024
-
16:45
-
16:00
-
15:50
-
15:44
-
15:36
-
15:20
-
15:08
-
14:55
-
14:43
-
14:30
-
14:18
-
14:05
-
13:54
-
13:40
-
13:29
-
13:15
-
13:00
-
12:50
-
12:34
-
12:16
-
12:00
-
11:49
-
11:49
-
10:50
-
10:31Николай Прохоркин вернулся в «Авангард» Официально
-
10:24
-
10:06
-
10:00
-
09:43
-
09:28
-
09:14
-
09:00
-
08:43
-
08:30
-
08:21