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«Вся Россия будет переживать за него». Депутат Свищёв — о «погоне» Овечкина за рекордом

«Вся Россия будет переживать за него». Депутат Свищёв — о «погоне» Овечкина за рекордом
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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищёв высказался о «погоне» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.

«Мы, не играющие, но болеющие за хоккей, конечно, хотим, чтобы как можно скорее Александр покорил эту планку. Нам в каком-то смысле проще рассуждать и оценивать. Мы далеки от Овечкина и его команды, но понимаем, что не всё так просто для него. Не все его бывшие партнёры по-прежнему играют, что усложняет задачу. Плюс все мы не молодеем.

Надеюсь, что команда будет всячески помогать Александру побить рекорд Гретцки, тогда, думаю, есть все шансы покорить эту вершину. Ему это по силам, а вся Россия будет переживать за него, чтобы он справился с этой задачей», — приводит слова Свищёва «ВсеПроСпорт».

Напомним, сейчас россиянину осталось забросить 39 шайб до рекорда Уэйна Гретцки. В текущем сезоне НХЛ он уже успел оформить два гола в ворота соперников.

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