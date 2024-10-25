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Главный тренер «Торонто» раскритиковал команду за поражение в матче с «Сент-Луисом»

Главный тренер «Торонто» раскритиковал команду за поражение в матче с «Сент-Луисом»
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Главный тренер «Торонто» Крэйг Берюбе рассказал о проблемах команды в проигранном матче с «Сент-Луисом» (1:5).

НХЛ — регулярный чемпионат
25 октября 2024, пятница. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
1 : 5
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Броберг (Кайру, Бучневич) – 04:07     0:2 Холлоуэй (Саад) – 10:31 (pp)     1:2 Экман-Ларссон (Райлли, Таварес) – 26:20     1:3 Тексье (Кайру, Бучневич) – 27:58     1:4 Нейборс (Шенн) – 43:45     1:5 Холлоуэй (Фолк) – 56:42    

«Мы теряем ориентир и не помогаем друг другу в ключевых моментах. Некоторые ошибки носят психологический характер, а некоторые требуют от нас большей жёсткости. Опять же, третий гол — это из-за наших ошибок. Это был ленивый хоккей на воротах. Вот в чём суть», — приводит слова Берюбе Sportskeeda.

Напомним, «Торонто» потерпел второе поражение подряд, проиграв «Сент-Луису». Сейчас команда находится на девятом месте в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, в шаге от зоны плей-офф.

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