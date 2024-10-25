Главный тренер «Торонто» раскритиковал команду за поражение в матче с «Сент-Луисом»

Главный тренер «Торонто» Крэйг Берюбе рассказал о проблемах команды в проигранном матче с «Сент-Луисом» (1:5).

«Мы теряем ориентир и не помогаем друг другу в ключевых моментах. Некоторые ошибки носят психологический характер, а некоторые требуют от нас большей жёсткости. Опять же, третий гол — это из-за наших ошибок. Это был ленивый хоккей на воротах. Вот в чём суть», — приводит слова Берюбе Sportskeeda.

Напомним, «Торонто» потерпел второе поражение подряд, проиграв «Сент-Луису». Сейчас команда находится на девятом месте в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, в шаге от зоны плей-офф.