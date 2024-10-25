Овечкин поучаствовал в челлендже «Вашингтона» и угадал названия газированных напитков

Российский хоккеист, нападающий «Вашингтон Кэпиталз», Александр Овечкин поучаствовал в челлендже команды и угадал вкусы газированных напитков. Видео опубликовала пресс-служба клуба на своей официальной странице в соцсети Х.

Столичный клуб устроил игрокам челлендж, в котором они должны были угадать названия газированных напитков по их вкусу. Российский хоккеист справился с этой задачей.

Напомним, в текущем сезоне Овечкин уже оформил два гола в ворота соперников и стал ещё ближе к достижению Гретцки. Сейчас ему осталось забросить 39 шайб.

Ранее депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищёв рассказал, насколько в России заинтересованы в рекорде Овечкина.