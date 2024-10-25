«Мне ничего не понравилось». Главный тренер «Рейнджерс» — об игре с «Флоридой»
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Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Питер Лавиолетт раскритиковал команду после поражения от «Флориды Пантерз» (1:3).
НХЛ — регулярный чемпионат
25 октября 2024, пятница. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 3
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Лунделль (Райнхарт, Луостаринен) – 00:44 0:2 Вераге (Форслинг) – 02:42 1:2 Лафреньер (Фокс) – 04:44 1:3 Беннетт (Миккола, Куликов) – 26:59
«Мне не понравился весь вечер. Мне ничего не понравилось на льду. Сегодня всё шло в одну кучу, где всё было недостаточно хорошо. Можно говорить об игре «пять на пять», можно говорить о защите, нападении, об игре в большинстве, в меньшинстве. Я бы не сказал, что это привычный для нас уровень игры в этом сезоне», — приводит слова Лавиолетта Sportskeeda.
Напомним, «Рейнджерс» одержал победу в четырёх матчах подряд, а вот поражение от «Флориды» — действующего чемпиона НХЛ — стало для команды первым в пяти последних встречах.
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