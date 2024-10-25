«Мне ничего не понравилось». Главный тренер «Рейнджерс» — об игре с «Флоридой»

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Питер Лавиолетт раскритиковал команду после поражения от «Флориды Пантерз» (1:3).

«Мне не понравился весь вечер. Мне ничего не понравилось на льду. Сегодня всё шло в одну кучу, где всё было недостаточно хорошо. Можно говорить об игре «пять на пять», можно говорить о защите, нападении, об игре в большинстве, в меньшинстве. Я бы не сказал, что это привычный для нас уровень игры в этом сезоне», — приводит слова Лавиолетта Sportskeeda.

Напомним, «Рейнджерс» одержал победу в четырёх матчах подряд, а вот поражение от «Флориды» — действующего чемпиона НХЛ — стало для команды первым в пяти последних встречах.