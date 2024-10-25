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«Ну и хрен с ним». Фетисов — о Михале Криштофе, сбежавшем из «Сочи»

«Ну и хрен с ним». Фетисов — о Михале Криштофе, сбежавшем из «Сочи»
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Бывший хоккеист и депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов высказался о сбежавшем из «Сочи» Михале Криштофе.

«Что теперь из-за этого непонятного мне игрока надо делать? Никакой это не опасный прецедент! Зачем нам международная федерация, от которой нет никакой пользы. Ушел, ну и хрен с ним, кто он такой, я даже не знаю. Кому не нравится здесь, он уедет. Зачем вообще нужен этот игрок. Понятия не имею, умеет ли он играть в хоккей", — приводит слова Фетисова «ВсёПроСпорт».

Напомним, Криштоф в минувшем межсезонье подписал контракт с «Сочи», однако 17 октября клуб сообщил, что хоккеист покинул расположение команды. Оказалось, что Михал подписал контракт со швейцарским «Лангнау», и уехал туда, во время действия контракта с «Сочи».

ИИХФ заявила, что никаких претензий к швейцарскому клубу и к Криштофу не имеет, потому что КХЛ сейчас никак не связана с ФХР.

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