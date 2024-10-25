Защитник «Вашингтона» выбыл из игры из-за травмы и не поедет на следующий матч с командой

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Мэтт Рой не сможет участвовать в выездном матче с «Торонто» 27 октября из-за травмы. Об этом сообщил журналист НХЛ Том Гулитти на своей странице в соцсети Х.

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 27 октября 2024, воскресенье. 02:00 МСК Тампа-Бэй Лайтнинг Тампа Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

Рой получил травму нижней части тела перед утренней тренировкой «Вашингтона». В текущем сезоне он провёл в составе команды один матч, где не набрал очков.

Мэтт Рой подписал контракт с «Кэпиталз» в минувшем межсезонье, ранее он выступал за «Лос-Анджелес Кингз». За эту команду он и дебютировал в НХЛ.

Столичный клуб на старте сезона НХЛ одержал пять побед в шести играх. В двух из них российский хоккеист Александр Овечкин забросил две шайбы, став ещё ближе к рекорду Уэйна Гретцки.