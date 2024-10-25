У «Локомотива» прошёл тематический матч с «Амуром», он был посвящён юным болельщикам

У ярославского «Локомотива» прошёл тематический матч с «Амуром», который был посвящён юным болельщикам. Видео с подготовкой к игре выложила в официальном телеграм-канале пресс-служба «Локомотива».

Сегодня, 25 октября, ярославская команда разгромила «Амур» (5:0). «Локомотив» также выиграл в трёх последних встречах в КХЛ.

На раскатку хоккеисты вышли в специальных джерси, подготовленных для сегодняшнего матча. В качестве диктора был юный болельщик Константин Палмс.

Напомним, сейчас «Локомотив» на первом месте Западной конференции КХЛ, команда набрала 34 очка в 20 матчах. «Амур» располагается на 11-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции, заработав 12 очков после 19 игр