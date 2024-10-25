У «Локомотива» прошёл тематический матч с «Амуром», он был посвящён юным болельщикам
Поделиться
У ярославского «Локомотива» прошёл тематический матч с «Амуром», который был посвящён юным болельщикам. Видео с подготовкой к игре выложила в официальном телеграм-канале пресс-служба «Локомотива».
Сегодня, 25 октября, ярославская команда разгромила «Амур» (5:0). «Локомотив» также выиграл в трёх последних встречах в КХЛ.
Фонбет Чемпионат КХЛ
25 октября 2024, пятница. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
5 : 0
Амур
Хабаровск
1:0 Берёзкин (Фрейз, Гернат) – 32:25 (5x5) 2:0 Каюмов (Бут, Фрейз) – 37:04 (5x5) 3:0 Рафиков (А. Радулов, Алексеев) – 48:39 (5x4) 4:0 Сурин (Красковский, Гернат) – 51:58 (5x5) 5:0 Бут (Фрейз, Каюмов) – 54:32 (5x5)
На раскатку хоккеисты вышли в специальных джерси, подготовленных для сегодняшнего матча. В качестве диктора был юный болельщик Константин Палмс.
Напомним, сейчас «Локомотив» на первом месте Западной конференции КХЛ, команда набрала 34 очка в 20 матчах. «Амур» располагается на 11-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции, заработав 12 очков после 19 игр
Комментарии
- 25 октября 2024
-
21:41
-
21:26
-
21:22
-
21:12
-
21:03
-
20:32
-
20:24
-
19:55
-
19:19
-
18:48
-
18:34
-
18:02
-
17:49
-
17:22
-
16:45
-
16:00
-
15:50
-
15:44
-
15:36
-
15:20
-
15:08
-
14:55
-
14:43
-
14:30
-
14:18
-
14:05
-
13:54
-
13:40
-
13:29
-
13:15
-
13:00
-
12:50
-
12:34
-
12:16
-
12:00