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Спартак — СКА. Прямая трансляция
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19:30 Мск
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Евгений Кузнецов заработал три удаления за первые 10 минут матча со «Спартаком»

Евгений Кузнецов заработал три удаления за первые 10 минут матча со «Спартаком»
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Российский хоккеист, нападающий СКА Евгений Кузнецов заработал три удаления подряд в матче со «Спартаком». Ему для этого потребовалось 10 минут игрового времени. На момент написания новости счёт в матче — 0:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 октября 2024, пятница. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Перерыв
2 : 0
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Порядин (Морозов) – 12:40 (5x5)     2:0 Филин (Усманов) – 18:50 (5x5)    

Уже на второй минуте матча игрока удалили за блокировку, на девятой Кузнецов вновь оказался на скамейке штрафников из-за задержки соперника. Третий штраф Евгений получил за оскорбление судей и неспортивное поведение.

Напомним, Кузнецов подписал долгосрочный четырёхлетний контракт со СКА в минувшем межсезонье. Игрок уехал из клуба НХЛ «Каролины Харрикейнз», расторгнув контракт досрочно.

СКА обыгрывал соперников в последних встречах.

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