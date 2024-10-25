Евгений Кузнецов заработал три удаления за первые 10 минут матча со «Спартаком»

Российский хоккеист, нападающий СКА Евгений Кузнецов заработал три удаления подряд в матче со «Спартаком». Ему для этого потребовалось 10 минут игрового времени. На момент написания новости счёт в матче — 0:0.

Уже на второй минуте матча игрока удалили за блокировку, на девятой Кузнецов вновь оказался на скамейке штрафников из-за задержки соперника. Третий штраф Евгений получил за оскорбление судей и неспортивное поведение.

Напомним, Кузнецов подписал долгосрочный четырёхлетний контракт со СКА в минувшем межсезонье. Игрок уехал из клуба НХЛ «Каролины Харрикейнз», расторгнув контракт досрочно.

СКА обыгрывал соперников в последних встречах.