«Трактор» сравнял счёт на последней минуте и вырвал победу у «Лады» в овертайме

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались тольяттинская «Лада» и челябинский «Трактор». Команды играли на стадионе «Лада-Арена» в Тольятти. «Трактор» одержал победу со счётом 2:1 (0:1, 0:0, 2:1, 1:0) в овертайме.

В составе «Лады» заброшенной шайбой отметился Михаил Фисенко на 20-й минуте матча. За «Трактор» забил Максим Шабанов, Илья Карпухин.

«Трактор» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 32 очка за 20 матчей. «Лада» располагается там же на девятой строчке, заработав 17 очков после 19 игр.

В прошлой встрече «Лада» уступила «Адмиралу», а вот «Трактор», обыграв тольяттинцев, продлил серию побед до пяти матчей.