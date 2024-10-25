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«Трактор» сравнял счёт на последней минуте и вырвал победу у «Лады» в овертайме

«Трактор» сравнял счёт на последней минуте и вырвал победу у «Лады» в овертайме
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Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались тольяттинская «Лада» и челябинский «Трактор». Команды играли на стадионе «Лада-Арена» в Тольятти. «Трактор» одержал победу со счётом 2:1 (0:1, 0:0, 2:1, 1:0) в овертайме.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 октября 2024, пятница. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
1 : 2
ОТ
Трактор
Челябинск
1:0 Фисенко (Кугрышев, Березин) – 19:21 (5x5)     1:1 Шабанов – 59:31 (6x5)     1:2 Карпухин (Дер-Аргучинцев, Николаев) – 62:47 (3x3)    

В составе «Лады» заброшенной шайбой отметился Михаил Фисенко на 20-й минуте матча. За «Трактор» забил Максим Шабанов, Илья Карпухин.

«Трактор» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 32 очка за 20 матчей. «Лада» располагается там же на девятой строчке, заработав 17 очков после 19 игр.

В прошлой встрече «Лада» уступила «Адмиралу», а вот «Трактор», обыграв тольяттинцев, продлил серию побед до пяти матчей.

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