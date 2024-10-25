Болельщики «Спартака» скандировали «СКА — позор российского хоккея» на матче КХЛ

На фан-секторе «Спартака» болельщики московской команды скандировали обидную фразу о СКА во время матча Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). На момент написания новости счёт в матче 2:0 в пользу «Спартака».

Фанаты кричали: «СКА — позор российского хоккея». Ответили ли им на это болельщики СКА — неизвестно.

Напомним, для команд это первая встреча в рамках сезона-2024/2025 в КХЛ. В двух предыдущих матчах СКА удавалось обыгрывать московскую команду.

В последних пяти встречах команда из Санкт-Петербурга одержала победу.

Во время матча между командами нападающий СКА Евгений Кузнецов заработал три удаления подряд за первые 10 минут встречи.