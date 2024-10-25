Болельщики «Спартака» скандировали «СКА — позор российского хоккея» на матче КХЛ
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На фан-секторе «Спартака» болельщики московской команды скандировали обидную фразу о СКА во время матча Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). На момент написания новости счёт в матче 2:0 в пользу «Спартака».
Фонбет Чемпионат КХЛ
25 октября 2024, пятница. 19:30 МСК
Спартак
Москва
3-й период
2 : 5
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Порядин (Морозов) – 12:40 (5x5) 2:0 Филин (Усманов) – 18:50 (5x5) 2:1 Кузнецов (Зайцев, Плотников) – 25:43 (5x5) 2:2 Бардаков (Воробьёв, Григоренко) – 26:10 (5x5) 2:3 Глотов (Деанджело, Грицюк) – 30:43 (5x4) 2:4 Плотников (Никишин, Демидов) – 42:14 (5x5) 2:5 Галенюк (Бардаков, Воробьёв) – 45:58 (5x5)
Фанаты кричали: «СКА — позор российского хоккея». Ответили ли им на это болельщики СКА — неизвестно.
Напомним, для команд это первая встреча в рамках сезона-2024/2025 в КХЛ. В двух предыдущих матчах СКА удавалось обыгрывать московскую команду.
В последних пяти встречах команда из Санкт-Петербурга одержала победу.
Во время матча между командами нападающий СКА Евгений Кузнецов заработал три удаления подряд за первые 10 минут встречи.
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