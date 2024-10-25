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Вратарь ЦСКА Просветов ударил хоккеиста «Куньлуня» клюшкой по ноге

Вратарь ЦСКА Просветов ударил хоккеиста «Куньлуня» клюшкой по ноге
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Голкипер ЦСКА Иван Просветов получил малый штраф за удар соперника клюшкой в матче с «Куньлунем» в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). На момент написания новости московская команда ведёт со счётом 2:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 октября 2024, пятница. 19:30 МСК
Спартак
Москва
3-й период
2 : 5
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Порядин (Морозов) – 12:40 (5x5)     2:0 Филин (Усманов) – 18:50 (5x5)     2:1 Кузнецов (Зайцев, Плотников) – 25:43 (5x5)     2:2 Бардаков (Воробьёв, Григоренко) – 26:10 (5x5)     2:3 Глотов (Деанджело, Грицюк) – 30:43 (5x4)     2:4 Плотников (Никишин, Демидов) – 42:14 (5x5)     2:5 Галенюк (Бардаков, Воробьёв) – 45:58 (5x5)    

Права на видео принадлежат КХЛ. Полное видео можно посмотреть на сайте КХЛ.

Удаление Просветова «Куньлунь» реализовал.

У «Куньлуня» пять поражений в последних шести матчах, ЦСКА в прошлой встрече одержал сухую победу над «Амуром» (7:0).

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 23 очка за 19 матчей. «Куньлунь» располагается там же на 11-й строчке, заработав 13 очков после 19 игр.

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