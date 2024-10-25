Вратарь ЦСКА Просветов ударил хоккеиста «Куньлуня» клюшкой по ноге

Голкипер ЦСКА Иван Просветов получил малый штраф за удар соперника клюшкой в матче с «Куньлунем» в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). На момент написания новости московская команда ведёт со счётом 2:1.

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Удаление Просветова «Куньлунь» реализовал.

У «Куньлуня» пять поражений в последних шести матчах, ЦСКА в прошлой встрече одержал сухую победу над «Амуром» (7:0).

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 23 очка за 19 матчей. «Куньлунь» располагается там же на 11-й строчке, заработав 13 очков после 19 игр.