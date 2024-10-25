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Дубль Семёнова помог «Ак Барсу» всухую обыграть «Адмирал»

Дубль Семёнова помог «Ак Барсу» всухую обыграть «Адмирал»
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Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались казанский «Ак Барс» и владивостокский «Адмирал». Команды играли на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани. «Ак Барс» одержал победу со счётом 2:0 (1:0, 0:0, 1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 октября 2024, пятница. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 0
Адмирал
Владивосток
1:0 Семёнов (Барабанов, Миллер) – 12:40 (5x5)     2:0 Семёнов – 58:55 (en)    

В составе «Ак Барса» заброшенными шайбами отметился Кирилл Семёнов, оформивший дубль.

«Адмирал» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 19 очков за 17 матчей. «Ак Барс» располагается там же на шестой строчке, заработав 20 очков после 16 игр.

Ранее «Адмирал» выиграл два предыдущих матча с «Ладой» и «Спартаком».

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