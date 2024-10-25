В КХЛ отреагировали на кричалку болельщиков «Спартака» «СКА — позор российского хоккея»

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) отреагировали на кричалку фанатов «Спартака» в адрес СКА. Сегодня, 25 октября, санкт-петербургский клуб встречается с красно-белыми в Москве.

«Лига изучит все обстоятельства указанного факта и в случае его подтверждения и наличия основания для санкций примет необходимые меры в соответствии с Регламентом КХЛ», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому в пресс-службе КХЛ.

Напомним, болельщики московской команды скандировали кричалку «СКА — позор российского хоккея» во время матча. В ходе встречи санкт-петербургский клуб сумел отыграться со счёта 0:2.