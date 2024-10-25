Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак — СКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

В КХЛ отреагировали на кричалку болельщиков «Спартака» «СКА — позор российского хоккея»

В КХЛ отреагировали на кричалку болельщиков «Спартака» «СКА — позор российского хоккея»
Комментарии

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) отреагировали на кричалку фанатов «Спартака» в адрес СКА. Сегодня, 25 октября, санкт-петербургский клуб встречается с красно-белыми в Москве.

«Лига изучит все обстоятельства указанного факта и в случае его подтверждения и наличия основания для санкций примет необходимые меры в соответствии с Регламентом КХЛ», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому в пресс-службе КХЛ.

Напомним, болельщики московской команды скандировали кричалку «СКА — позор российского хоккея» во время матча. В ходе встречи санкт-петербургский клуб сумел отыграться со счёта 0:2.

Материалы по теме
Видео
Болельщики «Спартака» скандировали «СКА — позор российского хоккея» на матче КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android