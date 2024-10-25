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«Локомотив» разгромил «Амур» в домашнем матче КХЛ

«Локомотив» разгромил «Амур» в домашнем матче КХЛ
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Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались ярославский «Локомотив» и хабаровский «Амур». Команды играли на стадионе « Арена-2000-Локомотив» в Ярославле. «Локомотив» одержал победу со счётом 5:0 (0:0, 2:0, 3:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 октября 2024, пятница. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
5 : 0
Амур
Хабаровск
1:0 Берёзкин (Фрейз, Гернат) – 32:25 (5x5)     2:0 Каюмов (Бут, Фрейз) – 37:04 (5x5)     3:0 Рафиков (А. Радулов, Алексеев) – 48:39 (5x4)     4:0 Сурин (Красковский, Гернат) – 51:58 (5x5)     5:0 Бут (Фрейз, Каюмов) – 54:32 (5x5)    

В составе «Локомотива» заброшенными шайбами отметились Максим Берёзкин, Артур Каюмов, Рушан Рафиков, Егор Сурин, Даниил Бут.

Напомним, сейчас «Локомотив» на первом месте Западной конференции КХЛ, команда набрала 34 очка в 20 матчах. «Амур» располагается на 11-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции, заработав 12 очков после 19 игр.

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