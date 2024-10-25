«Локомотив» разгромил «Амур» в домашнем матче КХЛ

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались ярославский «Локомотив» и хабаровский «Амур». Команды играли на стадионе « Арена-2000-Локомотив» в Ярославле. «Локомотив» одержал победу со счётом 5:0 (0:0, 2:0, 3:0).

В составе «Локомотива» заброшенными шайбами отметились Максим Берёзкин, Артур Каюмов, Рушан Рафиков, Егор Сурин, Даниил Бут.

Напомним, сейчас «Локомотив» на первом месте Западной конференции КХЛ, команда набрала 34 очка в 20 матчах. «Амур» располагается на 11-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции, заработав 12 очков после 19 игр.