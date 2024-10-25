ЦСКА обыграл «Куньлунь» в овертайме в матче КХЛ
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Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались московский ЦСКА и пекинский «Куньлунь Ред Стар». Команды играли на стадионе «Арена-Мытищи» в Мытищах. ЦСКА одержал победу со счётом 4:3 (1:1, 1:0, 1:2, 1:0) в овертайме.
Фонбет Чемпионат КХЛ
25 октября 2024, пятница. 19:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
3 : 4
ОТ
ЦСКА
Москва
0:1 Гурьянов (Афанасьев) – 05:12 (5x5) 1:1 Кэмпбелл – 19:46 (5x3) 1:2 Окулов (Каменев, Седов) – 32:15 (5x5) 1:3 Окулов (Афанасьев, Исхаков) – 44:29 (5x5) 2:3 Кленденинг (Граовац) – 51:31 (5x5) 3:3 Хальбгевакс (Маккошен, Юрчо) – 56:47 (5x5) 3:4 Исхаков (Ярош) – 62:03 (3x3)
В составе ЦСКА заброшенными шайбами отметились Денис Гурьянов, Константин Окулов, оформивший дубль, Руслан Исхаков. За «Куньлунь» забили Колин Кэмпбелл, Адам Кленденинг, Джейден Хальбгевакс.
ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 25 очков за 20 матчей. «Куньлунь» располагается там же на 11-й строчке, заработав 14 очков после 20 игр.
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