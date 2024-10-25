СКА одержал победу над «Спартаком», продлив успешную серию до шести матчей в КХЛ

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались московский «Спартак» и петербургский СКА. Команды играли на стадионе «Мегаспорт» в Москве. СКА одержал победу со счётом 5:2 (0:2, 3:0, 2:0).

В составе «Спартака» заброшенными шайбами отметились Павел Порядин, Егор Филин. За СКА забили

Евгений Кузнецов, Захар Бардаков, Василий Глотов, Сергей Плотников, Данила Галенюк.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 25 очков за 19 матчей. СКА располагается там же на второй строчке, заработав 29 очков после 20 игр.