Эмоциональная речь главного тренера «Спартака» после камбэка СКА со счёта 0:2

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов произнёс эмоциональную речь перед командой во время таймаута в матче со СКА.

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На момент написания новости московская команда уступает СКА со счётом 2:5 несмотря на то, что в начале матча вела 2:0.