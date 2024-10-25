Эмоциональная речь главного тренера «Спартака» после камбэка СКА со счёта 0:2
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Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов произнёс эмоциональную речь перед командой во время таймаута в матче со СКА.
Права на видео принадлежат КХЛ. Полное видео можно посмотреть на сайте КХЛ.
На момент написания новости московская команда уступает СКА со счётом 2:5 несмотря на то, что в начале матча вела 2:0.
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