«Вы всё видели. Не хочу комментировать». Ротенберг — о трёх удалениях Кузнецова
Поделиться
Главный тренер СКА Роман Ротенберг отказался комментировать три подряд удаления Евгения Кузнецова в матче со «Спартаком». Сегодня, 25 октября, команда из Санкт-Петербурга одержала победу над красно-белыми (5:2).
Фонбет Чемпионат КХЛ
25 октября 2024, пятница. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
2 : 5
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Порядин (Морозов) – 12:40 (5x5) 2:0 Филин (Усманов) – 18:50 (5x5) 2:1 Кузнецов (Зайцев, Плотников) – 25:43 (5x5) 2:2 Бардаков (Воробьёв, Григоренко) – 26:10 (5x5) 2:3 Глотов (Деанджело, Грицюк) – 30:43 (5x4) 2:4 Плотников (Никишин, Демидов) – 42:14 (5x5) 2:5 Галенюк (Бардаков, Воробьёв) – 45:58 (5x5)
— Удаления Кузнецова в первом периоде сломали боевой настрой?
— Вы же всё видели. Не хочу комментировать, — сказал Ротенберг в послематчевом интервью в эфире КХЛ ТВ.
«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 25 очков за 19 матчей. СКА располагается там же на второй строчке, заработав 29 очков после 20 игр.
Для СКА это уже шестая победа подряд.
Материалы по теме
Комментарии
- 25 октября 2024
-
23:14
-
23:12
-
22:58
-
22:47
-
22:42
-
22:39
-
22:37
-
22:33
-
22:28
-
22:23
-
22:15
-
21:59
-
21:54
-
21:53
-
21:41
-
21:26
-
21:22
-
21:12
-
21:03
-
20:32
-
20:24
-
19:55
-
19:19
-
18:48
-
18:34
-
18:02
-
17:49
-
17:22
-
16:45
-
16:00
-
15:50
-
15:44
-
15:36
-
15:20
-
15:08