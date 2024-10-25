«Вы всё видели. Не хочу комментировать». Ротенберг — о трёх удалениях Кузнецова

Главный тренер СКА Роман Ротенберг отказался комментировать три подряд удаления Евгения Кузнецова в матче со «Спартаком». Сегодня, 25 октября, команда из Санкт-Петербурга одержала победу над красно-белыми (5:2).

— Удаления Кузнецова в первом периоде сломали боевой настрой?

— Вы же всё видели. Не хочу комментировать, — сказал Ротенберг в послематчевом интервью в эфире КХЛ ТВ.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 25 очков за 19 матчей. СКА располагается там же на второй строчке, заработав 29 очков после 20 игр.

Для СКА это уже шестая победа подряд.