Ротенберг: всю игру матом орут люди, КХЛ должна вмешиваться. Дети сюда пришли маленькие

Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о ситуации с болельщиками, которые ведут себя некорректно во время матчей. Сегодня, 25 октября, «Спартак» уступил команде из Санкт-Петербурга (2:5).
— Шикарная реализация бросков у СКА сегодня.
— Мы здорово тренируемся сейчас, всё приходит через работу. Здесь хочу сказать, что когда матом орут всю игру, то лига должна вмешиваться, это неправильно. Дети сюда пришли маленькие, а всю игру матом орут люди. Давайте как-то разберёмся, нам нужны спонсоры, болельщики адекватные.
— Надеюсь, ваше заявление услышат в КХЛ.
— Не уверен, — сказал Ротенберг в послематчевом интервью в эфире КХЛ ТВ.
«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 25 очков за 19 матчей. СКА располагается там же на второй строчке, заработав 29 очков после 20 игр.
- 25 октября 2024
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