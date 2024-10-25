Главный тренер «Амура» прокомментировал второе подряд разгромное поражение

Андрей Мартемьянов, главный тренер «Амура», произнёс длинную речь после разгромного поражения от СКА (0:5).

«Итог встречи – на табло. Соперник по игре выиграл, играл правильно, что не скажешь о нашей команде. В актив могу занести первый период и частично некоторые моменты – в третьем. Игровая дисциплина нарушалась, соперник закрывал нас наложениями. Во втором периоде ненужные удаления сломали всю игру. Будем работать над игровой дисциплиной, над выполнением игрового задания.

Голов – 0, пропущенных – 12 за два матча. Нам деваться некуда. Нужна хотя бы одна какая-то победа, чтобы команда воспрянула. Чувствуется нервозность, никто не хочет проигрывать. Что говорили после матча с ЦСКА? Мы с парнями разговаривали, хотели успокоить. Парни сами собирались. Много эмоций. Любая игра – это сначала голова. Я парням доверяю и верю. Надеюсь, мы сможем вместе исправить ситуацию.

Что беспокоит больше всего? Больше волнуют пропущенные шайбы. К крайним нападающим есть претензии. Если ты плохо играешь на синей линии, не блокируешь броски, не помогаешь обороне, то тяжело. Нападающий должен играть хорошо не только у себя в зоне, но и в атаке – уметь сохранять шайбу. У нас были положительные проблески сегодня – хорошее движение, комбинационная игра. Этим нужно заниматься постоянно», — сказал Мартемьянов на пресс-конференции после матча.