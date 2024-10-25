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Главный тренер «Амура» прокомментировал второе подряд разгромное поражение

Главный тренер «Амура» прокомментировал второе подряд разгромное поражение
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Андрей Мартемьянов, главный тренер «Амура», произнёс длинную речь после разгромного поражения от СКА (0:5).

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 октября 2024, пятница. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
5 : 0
Амур
Хабаровск
1:0 Берёзкин (Фрейз, Гернат) – 32:25 (5x5)     2:0 Каюмов (Бут, Фрейз) – 37:04 (5x5)     3:0 Рафиков (А. Радулов, Алексеев) – 48:39 (5x4)     4:0 Сурин (Красковский, Гернат) – 51:58 (5x5)     5:0 Бут (Фрейз, Каюмов) – 54:32 (5x5)    

«Итог встречи – на табло. Соперник по игре выиграл, играл правильно, что не скажешь о нашей команде. В актив могу занести первый период и частично некоторые моменты – в третьем. Игровая дисциплина нарушалась, соперник закрывал нас наложениями. Во втором периоде ненужные удаления сломали всю игру. Будем работать над игровой дисциплиной, над выполнением игрового задания.

Голов – 0, пропущенных – 12 за два матча. Нам деваться некуда. Нужна хотя бы одна какая-то победа, чтобы команда воспрянула. Чувствуется нервозность, никто не хочет проигрывать. Что говорили после матча с ЦСКА? Мы с парнями разговаривали, хотели успокоить. Парни сами собирались. Много эмоций. Любая игра – это сначала голова. Я парням доверяю и верю. Надеюсь, мы сможем вместе исправить ситуацию.

Что беспокоит больше всего? Больше волнуют пропущенные шайбы. К крайним нападающим есть претензии. Если ты плохо играешь на синей линии, не блокируешь броски, не помогаешь обороне, то тяжело. Нападающий должен играть хорошо не только у себя в зоне, но и в атаке – уметь сохранять шайбу. У нас были положительные проблески сегодня – хорошее движение, комбинационная игра. Этим нужно заниматься постоянно», — сказал Мартемьянов на пресс-конференции после матча.

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