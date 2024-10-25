Главный тренер СКА Ротенберг прокомментировал уверенную победу над «Спартаком»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что хорошо сыграть против сильного соперника команде помог разговор по душам. Сегодня, 25 октября, СКА победил «Спартак» (5:2).

«Понимали, что будет игра кость в кость. Начали не лучшим образом. Не буду комментировать околохоккейные вещи, не моё дело. Держали удар, перестроили игру в перерыве. Поговорили по душам с ребятами, поняли, как надо играть против сильного соперника. Могли забить больше. «Спартак» всегда имеет сверхмотивацию против нас. Понимали, что наша дисциплина может победить любую мотивацию», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 25 очков за 19 матчей. СКА располагается там же на второй строчке, заработав 29 очков после 20 игр.