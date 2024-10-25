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Ротенберг аплодировал победе СКА, Жамнов шептался с судьёй. Фото матча со «Спартаком»

Ротенберг аплодировал победе СКА, Жамнов шептался с судьёй. Фото матча со «Спартаком»
«Спартак» — СКА
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25 октября в Москве на льду стадиона «Мегаспорт» в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ СКА одержал победу над «Спартаком». Встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу команды Романа Ротенберга.

Лучшие кадры с матча «Спартак» — СКА — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

В составе «Спартака» заброшенными шайбами отметились Павел Порядин и Егор Филин. За СКА забили Евгений Кузнецов, Захар Бардаков, Василий Глотов, Сергей Плотников и Данила Галенюк.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 25 очков за 19 матчей. СКА располагается там же на второй строчке, заработав 29 очков после 20 игр.

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