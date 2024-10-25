«На матчах «Спартака» это постоянно!» Ротенберг — о скандированиях болельщиков с трибун

Главный тренер СКА Роман Ротенберг эмоционально высказался о кричалке болельщиков «Спартака» во время матча. Сегодня, 25 октября, хоккеисты из Санкт-Петербурга обыграли московскую команду (5:2).

«Не хочу комментировать скандирования трибун. Пусть лига комментирует. Там сидят чиновники лиги, которые много рассказывают. А на деле мы сами всё видим. Когда весь стадион скандирует матом всю игру, а никто в это не вмешивается… Это не первый раз, здесь это постоянно! Не только на матчах КХЛ — на всех матчах этой команды так происходит! Я хожу на все матчи — дети играют, вышка играет. У меня кипят эмоции, не хочу лишнего наговорить. У нас же есть регулятор, который должен регулировать такие вещи?» — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.