Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«На матчах «Спартака» это постоянно!» Ротенберг — о скандированиях болельщиков с трибун

«На матчах «Спартака» это постоянно!» Ротенберг — о скандированиях болельщиков с трибун
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер СКА Роман Ротенберг эмоционально высказался о кричалке болельщиков «Спартака» во время матча. Сегодня, 25 октября, хоккеисты из Санкт-Петербурга обыграли московскую команду (5:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 октября 2024, пятница. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
2 : 5
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Порядин (Морозов) – 12:40 (5x5)     2:0 Филин (Усманов) – 18:50 (5x5)     2:1 Кузнецов (Зайцев, Плотников) – 25:43 (5x5)     2:2 Бардаков (Воробьёв, Григоренко) – 26:10 (5x5)     2:3 Глотов (Деанджело, Грицюк) – 30:43 (5x4)     2:4 Плотников (Никишин, Демидов) – 42:14 (5x5)     2:5 Галенюк (Бардаков, Воробьёв) – 45:58 (5x5)    

«Не хочу комментировать скандирования трибун. Пусть лига комментирует. Там сидят чиновники лиги, которые много рассказывают. А на деле мы сами всё видим. Когда весь стадион скандирует матом всю игру, а никто в это не вмешивается… Это не первый раз, здесь это постоянно! Не только на матчах КХЛ — на всех матчах этой команды так происходит! Я хожу на все матчи — дети играют, вышка играет. У меня кипят эмоции, не хочу лишнего наговорить. У нас же есть регулятор, который должен регулировать такие вещи?» — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Материалы по теме
Видео
Болельщики «Спартака» скандировали «СКА — позор российского хоккея» на матче КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android