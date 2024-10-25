Черкас — о выкриках с трибуны «Спартака»: безобразие, КХЛ и клуб должны обратить внимание

Заслуженный тренер России Сергей Черкас подвел итоги матча в «Мегаспорте» и раскритиковал фанатов «Спартака». Команда красно-белых в игре 25 октября уступила СКА (2:5).

«Все ждали матч «Спартака» и СКА. Армейцы были на ходу, несколько встреч выиграли с крупным счётом. Этот матч подтвердил преимущество СКА. Разве что в первом периоде «Спартак» мог что-то противопоставить, а потом армейцы смяли соперника, забили великолепные голы и показали, что на сегодняшний день они сильнее. И в атаке, и в обороне СКА играл здорово, в нужные минуты выручал Заврагин.

Великолепно провели себя лидеры, но отметить можно всю команду. Омрачало этот матч одно. Я сижу перед телевизором на диване и слышу нецензурную брань с трибуны москвичей. Это просто безобразие, раз даже в телеэфире это слышно. Лига должна обратить внимание на это, да и руководство «Спартака» тоже, наверное, должно повлиять на своих фанатов.

На трибуны ведь приходят и люди с детьми, и слушать такое – это неприятно. Даже если твоя команда проигрывает, это не значит, что нужно так поступать. Приходи к себе домой, там высказывайся. А в публичное место люди приходят получить удовольствие от игры», — сказал Черкас «Чемпионату».