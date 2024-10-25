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Черкас — о выкриках с трибуны «Спартака»: безобразие, КХЛ и клуб должны обратить внимание

Черкас — о выкриках с трибуны «Спартака»: безобразие, КХЛ и клуб должны обратить внимание
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Заслуженный тренер России Сергей Черкас подвел итоги матча в «Мегаспорте» и раскритиковал фанатов «Спартака». Команда красно-белых в игре 25 октября уступила СКА (2:5).

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 октября 2024, пятница. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
2 : 5
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Порядин (Морозов) – 12:40 (5x5)     2:0 Филин (Усманов) – 18:50 (5x5)     2:1 Кузнецов (Зайцев, Плотников) – 25:43 (5x5)     2:2 Бардаков (Воробьёв, Григоренко) – 26:10 (5x5)     2:3 Глотов (Деанджело, Грицюк) – 30:43 (5x4)     2:4 Плотников (Никишин, Демидов) – 42:14 (5x5)     2:5 Галенюк (Бардаков, Воробьёв) – 45:58 (5x5)    

«Все ждали матч «Спартака» и СКА. Армейцы были на ходу, несколько встреч выиграли с крупным счётом. Этот матч подтвердил преимущество СКА. Разве что в первом периоде «Спартак» мог что-то противопоставить, а потом армейцы смяли соперника, забили великолепные голы и показали, что на сегодняшний день они сильнее. И в атаке, и в обороне СКА играл здорово, в нужные минуты выручал Заврагин.

Великолепно провели себя лидеры, но отметить можно всю команду. Омрачало этот матч одно. Я сижу перед телевизором на диване и слышу нецензурную брань с трибуны москвичей. Это просто безобразие, раз даже в телеэфире это слышно. Лига должна обратить внимание на это, да и руководство «Спартака» тоже, наверное, должно повлиять на своих фанатов.

На трибуны ведь приходят и люди с детьми, и слушать такое – это неприятно. Даже если твоя команда проигрывает, это не значит, что нужно так поступать. Приходи к себе домой, там высказывайся. А в публичное место люди приходят получить удовольствие от игры», — сказал Черкас «Чемпионату».

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