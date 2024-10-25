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Главный тренер «Спартака» Жамнов оценил проигранный матч КХЛ со СКА

Главный тренер «Спартака» Жамнов оценил проигранный матч КХЛ со СКА
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Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов заявил, что это не СКА обыграл их команду, а они сами уступили им (2:5).

«В раздевалке был разговор после матча. Обращали внимание на игровые нюансы. Команда должна играть 60 минут, а не 20. Понятно, что был пропущенный гол после рикошета, но команда должна держать удар и играть все 60 минут. Обидно, что не соперник нас обыгрывает, а мы сами проигрываем. Соглашусь, что в таких играх лидеры должны решать вопросы, играя в большинстве. Но пока они не решают. У нас было большинство, когда мы ни одного броска не нанесли. Серьёзный вопрос, это один из ключевых моментов. Особенно в матчах с топовыми клубами», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

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