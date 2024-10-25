Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Спартака» Жамнов назвал причину поражения от СКА

Главный тренер «Спартака» Жамнов назвал причину поражения от СКА
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов заявил, что команда неправильно сыграла в матче со СКА, поэтому уступила со счётом 2:5.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 октября 2024, пятница. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
2 : 5
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Порядин (Морозов) – 12:40 (5x5)     2:0 Филин (Усманов) – 18:50 (5x5)     2:1 Кузнецов (Зайцев, Плотников) – 25:43 (5x5)     2:2 Бардаков (Воробьёв, Григоренко) – 26:10 (5x5)     2:3 Глотов (Деанджело, Грицюк) – 30:43 (5x4)     2:4 Плотников (Никишин, Демидов) – 42:14 (5x5)     2:5 Галенюк (Бардаков, Воробьёв) – 45:58 (5x5)    

«Искать причину в физике не буду. Причина в нашей неправильной игре. При счёте 2:0 делали ошибки, которые не должны делать. Это наша вина. В начале предыдущего сезона здорово играли в большинстве, ближе к концовке пропала та агрессия. Сейчас нужно бросать и угрожать, чтобы забивать, а не пускать шайбу по периметру. По большому счёту делаем работу за тех, кто обороняется», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 25 очков за 19 матчей. СКА располагается там же на второй строчке, заработав 29 очков после 20 игр.

Материалы по теме
Главный тренер «Спартака» Жамнов оценил проигранный матч КХЛ со СКА
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android