Главный тренер «Спартака» Жамнов назвал причину поражения от СКА

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов заявил, что команда неправильно сыграла в матче со СКА, поэтому уступила со счётом 2:5.
«Искать причину в физике не буду. Причина в нашей неправильной игре. При счёте 2:0 делали ошибки, которые не должны делать. Это наша вина. В начале предыдущего сезона здорово играли в большинстве, ближе к концовке пропала та агрессия. Сейчас нужно бросать и угрожать, чтобы забивать, а не пускать шайбу по периметру. По большому счёту делаем работу за тех, кто обороняется», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 25 очков за 19 матчей. СКА располагается там же на второй строчке, заработав 29 очков после 20 игр.
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