«Всё будет нормально». Жамнов — о том, как команда будет работать над ошибками

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов заявил, что команда разберёт ошибки, которые допустила во время проигранного матча со СКА (2:5).

«В нашей ситуации мы разберёмся, всё будет нормально. Посмотрим, как долго это займёт. Как говорится, месседж до игроков донесли. Соглашусь, что сегодня у Голдобина не получилась игра. Он всё сам прекрасно понимает, мы с ним поговорили. Надеюсь, что он вернётся на свой уровень и будет помогать команде», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 25 очков за 19 матчей. СКА располагается там же на второй строчке, заработав 29 очков после 20 игр.