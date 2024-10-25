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«Всё будет нормально». Жамнов — о том, как команда будет работать над ошибками

«Всё будет нормально». Жамнов — о том, как команда будет работать над ошибками
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Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов заявил, что команда разберёт ошибки, которые допустила во время проигранного матча со СКА (2:5).

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 октября 2024, пятница. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
2 : 5
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Порядин (Морозов) – 12:40 (5x5)     2:0 Филин (Усманов) – 18:50 (5x5)     2:1 Кузнецов (Зайцев, Плотников) – 25:43 (5x5)     2:2 Бардаков (Воробьёв, Григоренко) – 26:10 (5x5)     2:3 Глотов (Деанджело, Грицюк) – 30:43 (5x4)     2:4 Плотников (Никишин, Демидов) – 42:14 (5x5)     2:5 Галенюк (Бардаков, Воробьёв) – 45:58 (5x5)    

«В нашей ситуации мы разберёмся, всё будет нормально. Посмотрим, как долго это займёт. Как говорится, месседж до игроков донесли. Соглашусь, что сегодня у Голдобина не получилась игра. Он всё сам прекрасно понимает, мы с ним поговорили. Надеюсь, что он вернётся на свой уровень и будет помогать команде», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 25 очков за 19 матчей. СКА располагается там же на второй строчке, заработав 29 очков после 20 игр.

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