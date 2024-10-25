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«Что кричали трибуны? Вот и ответ на ваш вопрос». Ротенберг — о реакции игроков СКА

«Что кричали трибуны? Вот и ответ на ваш вопрос». Ротенберг — о реакции игроков СКА
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг объяснил, считает ли реакцию игроков своей команды достойной. Сегодня, 25 октября, команда из Санкт-Петербурга обыграла «Спартак» (5:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 октября 2024, пятница. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
2 : 5
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Порядин (Морозов) – 12:40 (5x5)     2:0 Филин (Усманов) – 18:50 (5x5)     2:1 Кузнецов (Зайцев, Плотников) – 25:43 (5x5)     2:2 Бардаков (Воробьёв, Григоренко) – 26:10 (5x5)     2:3 Глотов (Деанджело, Грицюк) – 30:43 (5x4)     2:4 Плотников (Никишин, Демидов) – 42:14 (5x5)     2:5 Галенюк (Бардаков, Воробьёв) – 45:58 (5x5)    

— Считаете ли достойным поведение ваших игроков?
— Повторите, что кричали трибуны? Повторите мне слова трибун, а я буду в роли Плотникова. Что они кричали? Давайте честно общаться. Кто может повторить? Там три кричалки было. Я их хорошо знаю. Что, не можете повторить? Кого-то боитесь? А кого вы боитесь? У нас свободная страна! Нас не закошмарит никто, вообще никто! Вас закошмарили, что ли, всех? Повторите, что они говорили. Вот и ответ на ваш вопрос, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

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