«Что кричали трибуны? Вот и ответ на ваш вопрос». Ротенберг — о реакции игроков СКА
Поделиться
Главный тренер СКА Роман Ротенберг объяснил, считает ли реакцию игроков своей команды достойной. Сегодня, 25 октября, команда из Санкт-Петербурга обыграла «Спартак» (5:2).
Фонбет Чемпионат КХЛ
25 октября 2024, пятница. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
2 : 5
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Порядин (Морозов) – 12:40 (5x5) 2:0 Филин (Усманов) – 18:50 (5x5) 2:1 Кузнецов (Зайцев, Плотников) – 25:43 (5x5) 2:2 Бардаков (Воробьёв, Григоренко) – 26:10 (5x5) 2:3 Глотов (Деанджело, Грицюк) – 30:43 (5x4) 2:4 Плотников (Никишин, Демидов) – 42:14 (5x5) 2:5 Галенюк (Бардаков, Воробьёв) – 45:58 (5x5)
— Считаете ли достойным поведение ваших игроков?
— Повторите, что кричали трибуны? Повторите мне слова трибун, а я буду в роли Плотникова. Что они кричали? Давайте честно общаться. Кто может повторить? Там три кричалки было. Я их хорошо знаю. Что, не можете повторить? Кого-то боитесь? А кого вы боитесь? У нас свободная страна! Нас не закошмарит никто, вообще никто! Вас закошмарили, что ли, всех? Повторите, что они говорили. Вот и ответ на ваш вопрос, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
Материалы по теме
Комментарии
- 25 октября 2024
-
23:14
-
23:12
-
22:58
-
22:47
-
22:42
-
22:39
-
22:37
-
22:33
-
22:28
-
22:23
-
22:15
-
21:59
-
21:54
-
21:53
-
21:41
-
21:26
-
21:22
-
21:12
-
21:03
-
20:32
-
20:24
-
19:55
-
19:19
-
18:48
-
18:34
-
18:02
-
17:49
-
17:22
-
16:45
-
16:00
-
15:50
-
15:44
-
15:36
-
15:20
-
15:08