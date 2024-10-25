«Что кричали трибуны? Вот и ответ на ваш вопрос». Ротенберг — о реакции игроков СКА

Главный тренер СКА Роман Ротенберг объяснил, считает ли реакцию игроков своей команды достойной. Сегодня, 25 октября, команда из Санкт-Петербурга обыграла «Спартак» (5:2).

— Считаете ли достойным поведение ваших игроков?

— Повторите, что кричали трибуны? Повторите мне слова трибун, а я буду в роли Плотникова. Что они кричали? Давайте честно общаться. Кто может повторить? Там три кричалки было. Я их хорошо знаю. Что, не можете повторить? Кого-то боитесь? А кого вы боитесь? У нас свободная страна! Нас не закошмарит никто, вообще никто! Вас закошмарили, что ли, всех? Повторите, что они говорили. Вот и ответ на ваш вопрос, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.