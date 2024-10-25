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Крикунов: интересно, будет ли новость о том, что «Спартак» оштрафован

Крикунов: интересно, будет ли новость о том, что «Спартак» оштрафован
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Заслуженный тренер России, бывший тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал слова главного тренера СКА Романа Ротенберга о том, что фанаты «Спартака» в матче против армейцев Петербурга (2:5) скандировали нецензурные кричалки.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 октября 2024, пятница. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
2 : 5
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Порядин (Морозов) – 12:40 (5x5)     2:0 Филин (Усманов) – 18:50 (5x5)     2:1 Кузнецов (Зайцев, Плотников) – 25:43 (5x5)     2:2 Бардаков (Воробьёв, Григоренко) – 26:10 (5x5)     2:3 Глотов (Деанджело, Грицюк) – 30:43 (5x4)     2:4 Плотников (Никишин, Демидов) – 42:14 (5x5)     2:5 Галенюк (Бардаков, Воробьёв) – 45:58 (5x5)    

«Я слышал, что сказал Роман после матча. Полностью с ним согласен! Я много работал в „Динамо“, но и во времена Суперлиги, и в КХЛ постоянно спартаковские фанаты нецензурно кричат на весь стадион. Сколько лет прошло, но ничего не изменилось. И, главное, неужели никто не работает с болельщиками? Ну крикнули один раз, должны же организаторы матча с органами правопорядка разобраться? Или клуб приветствует это и поощряет? Тогда это другой разговор. Интересно, как отреагирует лига. Будет ли новость о том, что „Спартак“ оштрафован, или это все спустят на тормозах и ничего не изменится», — сказал Крикунов «Чемпионату».

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